F2-rijder Lundgaard na Alpine-test op Silverstone: "F1 rijden blijft geweldig!"

Formule 2-coureur Christian Lundgaard testte op dinsdag voor Alpine op het circuit van Silverstone met de R.S. 18. De Deen reed voor de vijfde keer in een F1-wagen en heeft er opnieuw van genoten. In totaal reed Lundgaard 101 rondes op de legendarische baan.

"Het ging erg soepeltjes op Silverstone en ik ben blij hoe het is gegaan. We hebben veel kunnen doen van wat op het programma stond. De auto voelde geweldig aan op dit circuit", zei de tevreden Lundgaard na zijn sessie. "We simuleerden kwalificatie -en race stints. Na de test was er veel om te analyseren."

Lundgaard reed in 2019 en 2020 ook in deze bolide, maar het blijft voor de 19-jarige een opwindende belevenis. "Ik heb in de R.S.18 eerder gereden, maar het blijft geweldig. Ik heb weer veel geleerd."

De Alpine-protogé komt in de Formule 2 uit voor ART Grand Prix. Voortvarend verloopt het seizoen nog niet. De Deen scoorde dusver maar 18 punten.