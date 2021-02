Nico Hülkenberg wil de Formule 1-dampkring niet verlaten

Nico Hülkenberg heeft nog net niet bevestigd dat hij komend seizoen als test- en reserverijder bij het team van Aston Martin zal fungeren. Teambaas Otmar Szafnauer bekende eerder al dat hij gesprekken voerde met de Duitser die vorig jaar al een paar keer mocht invallen bij Racing Point, voorloper van Aston Martin, omdat Sergio Perez en Lance Stroll besmet raakten met corona.

Het plan van Aston Martin is nu om Hülkenberg officieel achter de hand te houden voor het geval dat er iets met de reguliere rijders Sebastian Vettel en Stroll gebeurt. De 33-jarige Duitser lijkt daar ook wel wat voor te voelen. Op de vraag van het blad GQ of hij in 2021 zijn comeback naast Vettel maakt, antwoordde Hülkenberg: "Nou, Sebastian heeft al een teamgenoot, dus ik zal zeker niet gelijk in de auto stappen."

"Desalniettemin kan ik niet ontkennen dat ik graag in de Formule 1-dampkring blijf in een poging om voor 2022 een permanent stoeltje in de wacht te slepen", vervolgt de voormalig Force India-, Williams-, Sauber- en Renault-coureur. "Wie weet wat er dit jaar al allemaal mogelijk zal zijn. Ik laat het allemaal op me afkomen en mocht zich een mogelijkheid aandienen, dan moet ik het net zo doen als ik het in 2020 gedaan heb."

Er zijn verder geen aanbiedingen bij Hülkenberg binnengekomen. "Dat klopt. Er zijn wel wat gesprekken geweest, zonder concreet resultaat. Ik hoef ook niet ten koste van alles terug te keren. Ik heb tien mooie jaren in de Formule 1 doorgebracht en ik ben niet het type persoon dat altijd maar wil blijven racen, zeker niet als veldvulling bij een team in de achterhoede. De pauze die ik daardoor heb genomen kwam voor mij persoonlijk als geroepen."