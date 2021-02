Sebastian Vettel biedt zijn verzameling Ferrari's te koop aan

Aston Martin-coureur Sebastian Vettel heeft een deel van zijn autoverzameling te koop gezet. De in totaal acht auto's betreffen allemaal sportwagens of supercars. Het merendeel van de auto's waar de Duitser vanaf wil bestaat uit Ferrari's: vijf stuks.

De viervoudig wereldkampioen heeft autohandelaar Tom Hartley junior ingeschakeld om de bolides voor hem te verkopen. Vettel biedt onder meer zijn Ferrari Enzo uit 2014, Ferrari LaFerrari uit 2016, Ferrari F50 uit 1996, Ferrari F12tdf uit 2016 en Ferrari 458 Speciale uit 2015 te koop aan. De Enzo en LaFerrari waren binnen mum van tijd al verkocht, waarbij het bedrag niet is vermeld.

Daarnaast neemt Vettel ook afscheid van een Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series die hij cadeau kreeg na het winnen van de Grand Prix van Abu Dhabi in 2009 en een Mercedes-Benz SLS AMG uit 2010. Tevens staat zijn BMW Z8 Roadster uit 2002 te koop bij de Britse dealer.

Het is onduidelijk waarom de Duitser van deze auto's af wil. Volgens het ene gerucht gaat hij bij Aston Martin minder verdienen dan bij Ferrari en hoopt hij zo wat extra geld op te strijken, het ander verhaal luidt dat hij een nare smaak aan zijn vertrek bij Ferrari heeft overgehouden en niks meer met het Italiaanse merk te maken wil hebben.

Zeker is wel dat het geen opdracht of eis vanuit zijn nieuwe werkgever Aston Martin is. Vettel bepaalt zelf wat hij met zijn privécollectie aan auto's doet. "We zijn niet op de hoogte van plannen van Sebastian met betrekking tot zijn autoverzameling en we hebben in dit opzicht geen eisen gesteld", liet een woordvoerder van Aston Martin aan Auto Motor und Sport weten.