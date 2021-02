Helmut Marko: "We hebben te veel saaie races gehad, sprintraces een goed plan"

Het plan dat de Formule 1 dit jaar een paar sprintraces wil houden wordt met veel positiviteit ontvangen. Red Bull-official Helmut Marko is van mening dat dit idee ook nodig is om de spanning erin te houden.

Volgens de Oostenrijker is het een goede beslissing om op 3 locaties het idee uit te proberen: "Ik denk dat het een goede beslissing is, we hebben te veel saaie races gehad. Het is ook goed dat er tijdens deze races punten behaald kunnen worden."

"We hebben drie geschikte circuits gevonden waarop het mogelijk is om in te halen om het te proberen", voegde Marko toe, verwijzend naar Montreal, Monza en Interlagos.

Geen reversed grids

Ten slotte zei McLaren-teambaas Andreas Seidl maandag: "We willen de volgorde van de coureurs niet kunstmatig wijzigen, zoals het geval zou zijn met reverse grids. De werkgroep zal proberen alles zo snel mogelijk te bestuderen, want het zit hem altijd in de details. Maar we kijken ernaar uit om iets nieuws te proberen en te zien hoe het werkt."