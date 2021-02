'Goed seizoen' Nicholas Latifi overschaduwd door George Russell

Nicholas Latifi heeft een sterk eerste seizoen in de Formule 1 achter de rug. Dat stelt Williams-teambaas Simon Roberts tegenover Racefans.net. Latifi heeft alleen de pech dat zijn prestaties telkens ondersneeuwden bij die van zijn talentvolle teamgenoot George Russell. De Canadees stond vrijwel het hele seizoen in de schaduw van de jonge Brit.

Dat doet echter niets af aan de prestaties van Latifi, betoogt Roberts. "Nicholas heeft een heel goed seizoen achter de rug. We zien makkelijk over het hoofd dat het bepaald geen eenvoudig jaar was om te debuteren in de Formule 1. Rijden voor een nieuw team in een nieuwe omgeving op nieuwe circuits terwijl een pandemie de wereld in zijn greep houdt, dat is nogal een opgave."

Wat in het voordeel van Latifi spreekt, is dat Russell tijdens zijn invalbeurt bij Mercedes bewees van de buitencategorie te zijn. Dat de Canadees vorig jaar minder goed presteerde dan zijn stalgenoot, maakt hem dan ook niet meteen een slechte coureur. Roberts vervolgt: "George heeft bij Mercedes laten zien uitzonderlijk goed te zijn. Elke teamgenoot die het tegen hem opneemt, krijgt het zwaar voor de kiezen. Als je dat in ogenschouw neemt en ook bedenkt hoe onervaren Nicholas was, dan heeft hij het gewoon goed gedaan."

Alleen in de kwalificaties valt voor Latifi nog veel winst te behalen. Hij kwalificeerde zich geen enkele keer voor Russell. "Zijn racesnelheid is zeer goed, daar heeft hij een natuurlijk gevoel voor", stelt Roberts. "Hoe hij over één rondje alles uit het pakket kan halen, dat moet hij nog leren. Maar over het algemeen heeft hij het gewoon prima gedaan in zijn debuutseizoen in de Formule 1. Hij brengt het team veel en het klikt met George."