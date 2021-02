Officieel: Red Bull na 2021 op eigen houtje verder met Honda-motoren

Red Bull heeft officieel bekendgemaakt dat ze na dit jaar op eigen kracht verder gaan met de motoren van Honda. Deze aankondiging is puur ter formalisering van hetgeen dat al duidelijk was, namelijk dat Red Bull en Honda een akkoord hadden bereikt over het blijven gebruiken van de krachtbronnen. Alles hing alleen nog af van de komst van een engine freeze per 2022 en daar is afgelopen donderdag duidelijkheid over gekomen.

Red Bull roept Red Bull Powertrains in het leven voor het onderhoud en de levering van de krachtbronnen aan Red Bull Racing en Scuderia AlphaTauri. Door de bevriezing van de ontwikkeling van de motoren kunnen beide Red Bull-teams zo de periode richting de introductie van de nieuwe motorformule in 2025 overbruggen. De toekomst zal uitwijzen hoe het dan verder gaat voor Red Bull Racing en Scuderia AlphaTauri.

Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko: "We zijn dit al enige tijd met Honda aan het bespreken en door het besluit van de internationale autosportbond FIA om de motorontwikkeling met ingang van 2022 stil te leggen konden we nu de overeenkomst over het gebruik van de Honda-motoren in een formele vorm gieten. We zijn Honda dankbaar voor hun coöperatieve opstelling in deze kwestie en hun hulp in onze zoektocht naar een competitieve aandrijflijn voor Red Bull Racing en Scuderia AlphaTauri voor de komende jaren."

Gewaagde actie

Hij vervolgt: "De stichting van Red Bull Powertrains is een gewaagde actie van Red Bull, maar het is een stap die we nemen na grondige en gedetailleerde overwegingen. We zijn ons bewust van de enorme toewijding die hiervoor benodigd is, maar wij geloven dat de oprichting van dit nieuwe bedrijf de meest competitieve optie voor onze beide teams herbergt."

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner voegt toe: "Deze overeenkomst vertegenwoordigt een significante stap voor Red Bull in hun Formule 1-reis. Het was uiteraard teleurstellend toen Honda ons mededeelde dat ze de sport gingen verlaten, maar we zijn zeer dankbaar voor hun medewerking op zoek naar een passende oplossing. Ze hebben veel geïnvesteerd in hybride technologie om onze teams van competitieve krachtbronnen te voorzien. We gaan nu beginnen met het integreren van de nieuwe aandrijflijn-afdeling en het personeel op de Red Bull Technology Campus in Milton Keynes. Daarnaast zijn we volledig gefocust op het behalen van de best mogelijke resultaten in 2021 om Honda uit te zwaaien als partner met een mooi slotakkoord."