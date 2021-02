Zo gaat het eigen motorenprogramma van Red Bull eruit zien

Red Bull kreeg afgelopen donderdag eindelijk het goede nieuws te horen waar ze al een tijdje op zaten te wachten. De Formule 1 Commissie stemde unaniem in met de invoering van een engine freeze per 2022, cruciaal voor de toekomstplannen van de energiedrankenfabrikant in de Formule 1. De huidige motorenpartner Honda trekt zich na komend seizoen namelijk terug uit de koningsklasse van de autosport.

Door het aanstaande vertrek van het Japanse merk moesten Red Bull Racing en Scuderia AlphaTauri iets anders verzinnen. Waarom zou Red Bull de Honda-motoren niet in eigen beheer kunnen nemen, luidde de conclusie. Zolang ze zich niet over de ontwikkeling van de krachtbronnen hoeven te ontfermen om de wedloop met de overige motorleveranciers bij te benen en het alleen aankomt op onderhoud en installatie, dan moet dat lukken.

Gebouw 8

Daarom is de bevriezing van de ontwikkeling van de motoren vanaf 2022 zo belangrijk voor Red Bull. Zo hoeven ze zich niet te storten op de ontwikkeling en hoeven ze zich alleen te richten op onderhoud en installatie van de Honda-motoren. Daar moet echter nog wel het nodige voor gebeuren in de fabriek van Red Bull Racing in Milton Keynes. Red Bull investeert fors om de faciliteiten in gereedheid te brengen.

Gebouw 8 op het terrein van Red Bull Racing wordt verbouwd tot werkplaats voor de motoren. Red Bull schakelt in elk geval de hulp in van de Oostenrijkse firma AVL, gespecialiseerd in krachtbronnen, en formeert Red Bull Powertrains als divisie die de motoren onder zijn hoede neemt. De energiedrankenfabrikant had ook de werkplaats van Honda over kunnen nemen, maar die voldeed volgens motorsportadviseur Helmut Marko niet. De werkplaats van Honda is te veel op elektrische aandrijving gericht en bevat te weinig testbanken.

Dure grap

Dus heeft Red Bull besloten het zelf te doen, op het eigen terrein in Milton Keynes. Dat is een dure grap, gaf Marko eerder al toe. Red Bull is straks jaarlijks meer geld kwijt aan de motoren dan wanneer het met Red Bull Racing en Scuderia AlphaTauri motoren had afgenomen bij een andere leverancier. De extra investering is echter te overzien en bovendien zijn de Red Bull-teams bij de komst van een nieuwe motorformule in 2025 beter uitgerust.

Mogelijk kiest Red Bull er nog voor om de naam van de krachtbron te vermarkten. Dat wil zeggen dat een bedrijf voor een geldbedrag de naam verleent aan de motoren, zoals TAG Heuer een paar jaar geleden bij Red Bull Racing deed als naamgever van de toen nog Renault-aandrijflijn. Volgens Marko staan de bedrijven in de rij om zich aan de krachtbron voor 2022 te verbinden. Geen autofabrikanten uiteraard, maar de grote belangstelling duidt erop dat Red Bull er ook nog wat aan kan verdienen.