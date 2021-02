Sainz verwacht "transitiejaar" bij Ferrari

Debuterend Carlos Sainz verwacht een transitiejaar bij zijn nieuwe team. Ferrari CEO John Elkann is van mening dat het team "nederig opnieuw" dient te beginnen. Carlos Sainz ziet de situatie in elk geval positief in.

Het team uit Maranello ervoer een niet-competitief seizoen in 2020. Al gauw werd duidelijk dat de krachtbron niet vermogend genoeg was, en ook het chassis was niet top. Dit heeft er al met al voor gezorgd dat het team op een eenzame zesde plek eindigde - het slechtste resultaat sinds 1980.

Een gloednieuwe krachtbron zal moeten helpen voor 2021, maar ook Sainz is ervan bewust dat het team zal moeten wachten tot 2022 - wanneer de nieuwe regels van kracht komen - totdat het team een significante ommekeer kan maken.

"Ik kan al wat positieve kanten zien", zo vertelt Sainz tegen crash.net. "We hebben een nieuwe krachtbron voor 2021 wat de situatie al kan helpen, maar ik denk alsnog dat 2021 een moeilijk jaar voor iedereen zal worden. We weten allemaal dat Mercedes de sport zal blijven domineren zonder verandering van regels, en dat zal in 2021 waarschijnlijk niet anders zijn."

"Dus, ik denk dat iedereen die niet Mercedes is beter alvast op 2022 kan concentreren, om zodoende te proberen om zo competitief mogelijk voor de dag te komen", zo concludeert de Spanjaard.

Carlos Sainz heeft een tweejarig contract getekend bij Ferrari, waar hij viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel vervangt; de Duitser vertrekt naar Aston Martin.