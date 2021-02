Mercedes geeft toe dat het "een aantal problemen" heeft met 2021-krachtbron

Het 2021-seizoen is nog niet eens begonnen, en het lijkt er op dat de nuancerende uitspraken van het dominante team uit het turbohybride-tijdperk alweer zijn begonnen. Het team uit Brackley zou hebben toegegeven dat het "een aantal problemen" zou hebben met de nieuwe krachtbron.

Het Duitse team gevestigd in Groot-Brittannië zal tijdens het 2021-seizoen van de Formule 1 een achtste titel proberen te bemachtigen, daar waar zij één van de meest dominante Formule 1-teams aller tijden zijn. Echter, in aanloop voor het seizoen heeft de topman verantwoordelijk voor de krachtbronnen Hywel Thomas toegegeven er een aantal problemen zijn gevonden in de krachtbron.

"We hebben een aantal problemen met de krachtbronnen", zo vertelt Thomas. "Echter, het feit dat we ervan op de hoogte zijn is een goed teken, en we hebben plannen op zijn plek om dit op te lossen - we zijn ervan overtuigd dat ze gereed zijn voor de eerste race van het seizoen."

Mercedes is geen vreemde van al vroeg melden dat er problemen zijn. Zo meldde Andy Cowell - voormalig topman van de krachtbronnen - vorig seizoen ook dat er problemen zouden zijn met het opstarten van de W11. Het team had inderdaad wat betrouwbaarheidsproblemen tijdens de wintertests, maar zat er bovenop toen het seizoen eenmaal verlaat begon in juli.

De eerste paar motoren zijn inmiddels gestuurd naar de klantenteams, en zullen getest worden voor duurtesten. Echter, er zijn nieuwe regels waardoor de hoeveelheid uren op de zogeheten dyno worden gelimiteerd. Zo zouden krachtbron-producenten geen veranderingen meer mogen aanbrengen gedurende het seizoen; alles met dus geregeld zijn vóór de eerste race.

"Het is de eerste winter waarop we ons hebben moeten voorbereiden op het feit dat er maar één upgrade plaats kon vinden in de krachtbron", zo vertelt Hywel Thomas verder. "Normaal gesproken konden we dit opdelen in verschillende pakketten die we op verschillende momenten tijdens een seizoen introduceren. Dus, met die gedachte moeten we absoluut alles juist hebben gedaan om ervoor te zorgen dat ze betrouwbaar zijn voor de eerste race", zo concludeert Thomas.