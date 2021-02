Marko: "Verstappen zou Red Bull kunnen verlaten"

Helmut Marko, top-adviseur bij het team van Red Bull Racing, is ervan op de hoogte dat zijn team na 2021 onder druk staat vanwege zijn stercoureur Max Verstappen. Vanwege een zogeheten performance clause zou de Nederlander het team vroegtijdig mogen verlaten indien het team geen competitieve auto weet te bouwen, zo meldt F1-insider.

Deze clausule zou tot 2023 doorlopen - het laatste jaar van Max Verstappen zijn contract. In het contract zou staan dat het aan Red Bull Racing en Honda is om een pakket te bouwen waarmee de Nederlander op eigen kracht wereldkampioen zou kunnen worden.

"Er is inderdaad een performance clause, zo meldt Marko aan F1-Insider. "Ik wil niet te veel in details treden, maar er staat grofweg dat hij in staat moet kunnen zijn om voor titels te kunnen strijden. Indien dat het geval is, wordt het contract verlengd. Zo niet, dan is hij vrij om te gaan."

Wat houdt het nou precies in? F1-Insider heeft geleerd dat het - in kwantitatieve termen - betekent dat hij niet meer dan drie tienden per rondje mag verliezen op de snelste wagen; in dit geval dus de Mercedessen.

Echter, het betekent ook dat Red Bull Racing het beter moet gaan doen. Het team uit Milton Keynes begon het 2020-seizoen met een achterstand van ongeveer een volle seconde (soms nóg meer) achterstand op Mercedes. Max Verstappen wist tijdens dat seizoen "slechts" twee keer te winnen - op Silverstone en op Yas Marina. Dit zou dus ook betekenen dat het team niet aan de clausule heeft kunnen voldoen.

Gelukkig weet Helmut Marko dat er meer in de tank zit. "Wij willen winnen. Niet alleen vanwege Max, maar ook omdat het in ons DNA zit. Echter, we zijn goed bezig en dit seizoen zal er aan de clausule kunnen worden voldaan", zo sluit de Oostenrijker af.