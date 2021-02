Villeneuve uit kritiek op Ferrari-opleiding: "Alleen Charles Leclerc kreeg steun"

Jacques Villeneuve heeft kritiek op de academie van Ferrari en zegt dat Charles Leclerc het enige lid is dat ervan profiteert. De academie heeft de afgelopen jaren twee coureurs op de Formule 1-grid gebracht, Leclerc en Antonio Giovinazzi, met Mick Schumacher op het punt om de derde te worden als hij volgende maand debuteert in de F1 bij Haas.

Nu Callum Ilott en Robert Schwartzman indruk maken in de Formule 2 en in de coulissen wachten, zullen er de komende jaren meer aan dat aantal worden toegevoegd.

Villeneuve zegt echter dat, behalve Leclerc, de andere coureurs ook zouden racen zonder de teamondersteuning en financiële hulp van Ferrari. De Canadees: "Behalve Leclerc had iedereen geld in handen toen ze naar de academie gingen. Hij was de enige die zijn financiën niet op orde had toen hij naar de Ferrari-opleiding ging. De anderen hadden echter allemaal een behoorlijk budget en dat helpt je op weg."

"Je moet het natuurlijk nog steeds zelf doen, maar zelfs zonder Ferrari zouden deze jongens zijn waar ze nu zijn."