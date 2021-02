Alpine: "Alonso heeft kaakbreuk en succesvolle operatie"

Fernando Alonso ligt in het ziekenhuis met een kaakbreuk die hij heeft opgelopen tijdens het fietsen in Zwitserland, maar zal naar verwachting klaar zijn voor het nieuwe Formule 1-seizoen. De nieuwe Alpine F1-coureur bereidt zich voor op het seizoen 2021, waar hij voor het eerst in drie jaar weer in de sport zal terugkeren.

In een verklaring zei Alpine: "Na zijn fietsongeval gisteren (donderdag) werd Fernando Alonso ter observatie gehouden in het ziekenhuis in Zwitserland. Medici ontdekten een breuk in zijn bovenkaak en voerden een succesvolle corrigerende operatie uit. Het behandelende medische team is tevreden met zijn vorderingen. Fernando zal nog 48 uur in het ziekenhuis onder observatie blijven."

Training hervatten

Het nieuwe F1-seizoen gaat op 28 maart van start in Bahrein. Het oliestaatje organiseert tussen 12 en 14 maart ook testsessie voor het seizoen.

Alpine is ervan overtuigd dat Alonso fit genoeg zal zijn om in de allereerste race van het team te rijden. "Vooruitkijkend, zal hij na een paar dagen volledige rust de training geleidelijk kunnen hervatten. We verwachten dat hij volledig operationeel is om zich voor te bereiden op het seizoen."