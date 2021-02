Günther Steiner: "Ik ga Mick Schumacher in bescherming nemen"

Haas F1-teambaas Günther Steiner zal komend seizoen de handen vol krijgen aan zijn onervaren line-up. De Amerikaanse renstal vangt 2021 aan met twee rookies: Mick Schumacher en Nikita Mazepin. Steiner zal over de twee debutanten waken, want er zal veel op hen afkomen. Met name op Schumacher, wiens achternaam alleen al gepaard gaat met torenhoge verwachtingen en druk.

Steiner vertrouwde F1-Insider.com toe: "De verwachtingen rondom Mick vanuit de media zijn hooggespannen, want hij is de zoon van een legende. Maar je kunt van hem niet verwachten dat hij net als zijn vader Michael Schumacher zeven wereldtitels wint. Ik ga Mick in bescherming nemen indien de situatie daar om vraagt. Ik ben er namelijk van overtuigd dat hij succesvol gaat zijn, we moeten hem alleen wat de tijd geven. Dat laatste geldt overigens ook voor Nikita Mazepin."

"Allebei zijn ze zeer getalenteerd, maar beiden zijn ook erg jong en dat mogen we niet vergeten", vervolgt de teambaas. "We moeten dus niet raar opkijken als ze een keer een foutje maken, daar leren ze juist van. 2021 is voor ons allemaal een jaar om ons voor te bereiden op 2022, wanneer we in de aanval willen gaan en in de top vijf van het kampioenschap willen eindigen. Daarom concentreren we onze aandacht in de windtunnel ook al op de auto voor volgend jaar."

Door alle coronarestricties kan Haas F1 de nieuwe auto voor 2021 nog niet opstarten. De zogenaamde fire-up zal pas in Bahrein bij de enige wintertest gebeuren. Steiner over die tegenvaller: "De motor is geïnstalleerd, maar om de wagen te starten hebben we Ferrari-engineers nodig. En die kunnen momenteel niet vanuit Italië naar Engeland reizen. Maar het is geen ramp. Dan starten we de motor pas in Bahrein voor het eerst op, dat is geen al te groot probleem."