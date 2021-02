Kevin Magnussen: "F1 is afgesloten hoofdstuk tenzij Mercedes belt"

Kevin Magnussen heeft gezegd dat hij de uitnodiging van Haas-teambaas Gunther Steiner om dit seizoen reservecoureur te worden heeft afgeslagen. Steiner gaf deze week aan dat als rookies Mick Schumacher of Nikita Mazepin op enig moment in 2021 niet kunnen racen, Haas zijn voormalige coureurs Magnussen of Romain Grosjean kan uitnodigen om in te vallen.

Maar toen Magnussen maandag werd onthuld als Peugeot-coureur in het WEC voor 2022, verklaarde de 28-jarige Deen dat zijn Formule 1-carrière voorbij is. "Formule 1 is waarschijnlijk een afgesloten hoofdstuk voor mij", citeert de krant BT.

Toen hem specifiek werd gevraagd of een eenmalig optreden in het geval van een corona-infectie ook is uitgesloten, voegde Magnussen eraan toe: "Ik denk niet dat dat erg interessant is voor mij. Ik heb een aantal geweldige jaren gehad bij Haas en Gunther is een goede vriend, dus ik zal altijd klaarstaan ​​met advies enzovoort", zei hij. "Maar een eenmalige race? Daar ben ik niet in geïnteresseerd."

"Ik zit al zeven jaar in de Formule 1 en ik mis het winnen, dus het is niet erg interessant om eraan te denken om nog een Formule 1-race te rijden om er gewoon in te zijn."

Dat betekent echter niet dat een terugkeer naar de Formule 1 volledig is uitgesloten voor Magnussen. "Als Mercedes me belt, zal ik het waarschijnlijk serieus nemen", glimlachte hij.