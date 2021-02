Auto Aston Martin ondanks stabiele regels toch 'grotendeels nieuw'

De eerste Formule 1-auto die onder de noemer van Aston Martin F1 Team tot stand zal komen is uiteraard een doorontwikkeling van de bolide van Racing Point van vorig jaar. Toch verkijken velen zich op de hoeveelheid veranderingen die de teams nog door kunnen voeren voor 2021, ondanks de stabiele reglementen. Het beeld dat de wagens nauwelijks veranderen klopt volgens Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer niet helemaal.

Aston Martin produceert immers een auto die grotendeels nieuw zal zijn, ook al is dat op het eerste oog niet direct te zien. Szafnauer deelde aan Sky Sports mede: "We hadden niet de ontwikkelingsvrijheid die we normaal hebben, dus onze filosofie om een auto met lage rake te ontwikkelen is hetzelfde gebleven. Ook al hadden we niet veel speelruimte voor ontwikkeling, de internationale autosportbond FIA heeft wel degelijk aerodynamische wijzigingen doorgevoerd, belangrijke aanpassingen aan bijvoorbeeld de vloer van de auto's om de downforce te verminderen en ons te vertragen. Daardoor moesten we alles wel veranderen."

"Hoewel dit de eerste keer is dat we zoveel onderdelen meenemen naar het nieuwe ontwerp, hebben we toch veel nieuwe onderdelen op de auto, veel nieuwe aerodynamische ontwikkelingen en zelfs een nieuw chassis. Hoewel de auto erg zal lijken op die van vorig jaar, is hij toch grotendeels nieuw."