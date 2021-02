Mercedes plaatst wekelijks een video waarin ze hun bolides tonen, jaar na jaar. Dit keer is de auto uit 2015 aan de beurt. De officiële onthulling was op 1 februari, maar Mercedes plaatste op 29 januari al foto's van de bolide.

De W06 was een van de dominantste uit de Formule 1-geschiedenis. Nico Rosberg en Lewis Hamilton scoorden 703 punten, waar 817 het maximaal haalbare was. De feiten zeggen genoeg, want de bolide won 16 van de 19 races. Hieronder legt Mercedes alles uit over de bolide.