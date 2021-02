RB16-B - Nieuwe wagen Max Verstappen meer vermogen en nieuwe achter-as

Normaal gesproken verhoogt het getal in de wagen-code van Red Bull Racing met één in het daaropvolgende jaar. Echter, aangezien grofweg 60% van de onderdelen van de 2020-wagens worden meegenomen heet de Red Bull-wagen van 2021 de RB16-B. Desalniettemin zitten zowel Red Bull Racing als Honda niet stil.

Red Bull Racing sloot het seizoen sterk af. Max Verstappen wist zijn RB16 op pole position te zetten op Yas Marina en wist de race daarna dominant te winnen. Reden voor optimisme dus.

Toen Honda vorig jaar aankondigde dat zij de sport zouden verlaten kwam dat als een grote schok voor de F1-wereld en met name Red Bull Racing. Echter, zij werken nu nauw samen met de Milton Keynes-crew om een krachtbron te ontwikkelen die eigenlijk bedoeld was voor 2022.

Waar Honda stappen op zou hebben gemaakt is vooral de verbrandingsmotor, iets wat het meest fundamenteel is voor meer paarden. Daarbij draait het met name om efficiëntie in hoe de krachtbron de brandstof verbrandt. Ook het hybride gedeelte zou onder de loep zijn genomen, aangezien Red Bull Racing daar vorig jaar nog wel eens wat problemen mee had.

Ook wordt een deel van het chassis aangepast. In het begin van het 2020-seizoen had Red Bull last van een instabiele achter-as - deze wordt compleet nieuw. Ook zal het team uit Milton Keynes volgend jaar met een nieuwe versnellingsbak rijden.

Echter, we weten allemaal dat Mercedes niet stil zal hebben gezeten, en zal ook dit seizoen weer de duidelijke favoriet zijn voor de titel.