Ferrari parkeert IndyCar-ambities voorlopig in de ijskast

Ferrari heeft uitgesloten dat het op korte termijn toetreedt tot de IndyCar Series. Vorig jaar sijpelden berichten door dat het Italiaanse merk oren zou hebben naar een avontuur in de Amerikaanse raceklasse. Ferrari-teambaas Mattia Binotto flirtte zelfs openlijk met de IndyCar voor 2022.

Dat project is van de baan. Een van de belangrijkste redenen voor Ferrari om een IndyCar-avontuur te overwegen, was het feit dat ze door de invoering van een budgetlimiet in de Formule 1 personeel elders moesten stallen om aan de reglementen te voldoen. Die situatie is nu echter opgelost door een deel van de werknemers in Maranello exclusief in dienst van Haas F1 Team te laten werken.

De noodzaak voor toetreding tot de IndyCar is daardoor afgenomen, vernam Speedweek.com van Binotto. "Na onze eerdere discussies zijn we nu tot de conclusie gekomen dat we niet spoedig in de IndyCar zullen stappen. Het blijft een mogelijkheid voor de middellange en lange termijn, maar voor nu concentreren we al onze investeringen en inspanningen op de Formule 1."