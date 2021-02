'Sluimerende interesse Audi bemoeilijkte gesprekken tussen Red Bull en Honda'

De onderhandelingen tussen Red Bull en Honda over de motorplannen voor de toekomst hebben wel wat voeten in de aarde gehad. Vol trots maakte Red Bull-motorsportadveur Helmut Marko eerder dit jaar bekend dat er een akkoord ligt om na komend seizoen op eigen kracht door te gaan met de Honda-krachtbronnen, aangezien de Japanse autofabrikant zich na 2021 terugtrekt uit de Formule 1. Dat is echter niet zonder slag of stoot tot stand gekomen.

Auto Motor und Sport bericht dat het er achter de schermen hard aan toe is gegaan. De voornaamste oorzaak daarvoor is de sluimerende interesse van Audi om in 2025 - bij de introductie van een nieuwe motorformule - toe te treden tot de Formule 1. Red Bull Racing zou een ideale partner vormen voor het Duitse automerk en dat gevoel zal wederzijds zijn, aangezien de Oostenrijkse renstal liever niet als klantenteam van een van de andere motorleveranciers fungeert.

De mogelijke belangstelling van Audi voor een Formule 1-project is echter ook doorgedrongen tot Honda, waarna de Japanse autofabrikant harde eisen stelde om te voorkomen dat intellectuele eigendommen via een omweg in de handen van een andere autofabrikant zouden vallen. Dat heeft ervoor gezorgd dat Red Bull wat kou uit de lucht moest halen voordat er een deal kwam. Dat is gelukt, getuige de overeenkomst die Marko eerder naar buiten bracht.

20 pk

De volgende stap is de invoering van een engine freeze, een bevriezing van de ontwikkeling van de motoren, per 2022. Volgens Auto Motor und Sport stemt de Formule 1 Commissie daar niet op 21 februari, maar al op 11 februari over. Agendapunten zijn dan de mogelijke nieuwe motorformule voor 2025 en de introductie van een engine freeze vanaf 2022. Beide onderwerpen lijken de steun van de leden van de Formule 1 Commissie te krijgen.

Wat betreft de bevriezing van de ontwikkeling van de motoren zijn de motorleveranciers natuurlijk huiverig om te veel achterstand op te lopen. Afgesproken is nu dat het krachtsverschil in de periode van de engine freeze niet mag oplopen tot meer dan twee procent ten opzichte van de sterkste aandrijflijn. Dat komt neer op ongeveer 20 pk. Als een van de motorleveranciers daar buiten dreigt te vallen, wordt de helpende hand uitgestoken om de prestaties gelijk te trekken.

Voor Red Bull is de komst van een engine freeze een belangrijke voorwaarde om verder te kunnen met de Honda-motoren. Het ontbreekt de energiedrankenfabrikant aan de financiële slagkracht en technologische kennis om een wedloop met de overige motorleveranciers vol te houden. Met een engine freeze kan Red Bull mooi drie jaar met Honda-krachtbronnen in eigen beheer rijden om de periode richting de eventuele komst van Audi te overbruggen.