Daniel Ricciardo verricht 'seatfitting' bij zijn nieuwe team McLaren

Een dag nadat Daniel Ricciardo een rondleiding door de fabriek van zijn nieuwe werkgever McLaren in Woking heeft gekregen is het tijd voor het serieuzere werk. Vanochtend stapte de Australiër in de cockpit van de in ontwikkeling zijnde MCL35M om zijn stoeltje te laten schuimen, een zogenaamde seatfitting.

Ricciardo verruilde deze winter het fabrieksteam van Renault - dat in 2021 door het leven gaat als Alpine F1 Team - voor een avontuur bij McLaren. De Britse renstal wisselde op zijn beurt de Renault-motoren na vorig seizoen in voor Mercedes-krachtbronnen, waardoor het als enige team gedwongen is ingrijpende veranderingen aan het chassis door te voeren terwijl de reglementen stabiel blijven.

McLaren eindigde vorig jaar als derde in het constructeurskampioenschap en rekende zodoende af met een periode van misère in de achterhoede. Het topteam van weleer lijkt op de weg terug en denkt met de komst van Ricciardo en Mercedes-motoren een volgende stap te kunnen zetten. De tijd zal uitwijzen of de prestaties van vorig jaar een bevlieging waren of de opmaat vormen richting een nieuwe bestorming van de top.