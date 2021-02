Foto's: Daniel Ricciardo brengt bezoek aan de fabriek van McLaren

McLaren heeft de eerste foto's van Daniel Ricciardo in de kleuren van het team gedeeld. De Australiër bracht een bezoek aan de fabriek van de Britse renstal in Woking en droeg daarbij uiteraard een mondkapje, een oranje McLaren-mondkapje. De deze winter van Renault overgekomen zevenvoudig Grand Prix-winnaar kreeg tevens een rondleiding door de fabriek en een update over de stand van zaken met de nieuwe MCL35M.

Bekijk hieronder de eerste foto's van Ricciardo op bezoek bij McLaren: