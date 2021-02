Zorgen in Formule 1-paddock over haalbaarheid van de kalender

Er leven zorgen in de Formule 1-paddock over de haalbaarheid van de kalender die de leiding van de sport voor 2021 heeft samengesteld. Het coronavirus houdt de wereld nog immer in zijn greep en dat heeft al gevolgen gehad voor het schema, met uitstel voor de Australische Grand Prix en een plekje op de reservelijst voor de Chinese Grand Prix.

Alfa Romeo-teammanager Beat Zehnder is bang dat het daar niet bij blijft. Aan Auto Motor und Sport deelde hij mede: "Persoonlijk ben ik van mening dat we dit seizoen stap voor stap moeten benaderen. Zoals het er nu voor staat gaan we na de start in Bahrein naar Imola, maar ik kan me gezien de situatie in Engeland bijvoorbeeld niet voorstellen dat de autoriteiten ons daar laten racen. Hetzelfde geldt voor de Nürburgring, die valt af als alternatief. De hele situatie is erg onzeker."

"Ze zijn begonnen met vaccineren, maar het gaat allemaal minder snel dan we gehoopt hadden. Waarschijnlijk hebben we er pas in de tweede seizoenshelft wat aan. Op dit moment zie ik het niet gebeuren dat we op tijdelijke banen of stratencircuits zullen racen, al zijn ze in Monaco vastberaden de Grand Prix door te laten gaan. Als je dan in ogenschouw neemt dat we de auto voor 2021 moeten ontwikkelen, 23 races moeten doen en ons voor moeten bereiden op 2022, dan snap je wel dat het een zwaar jaar wordt."

Mercedes-teambaas Toto Wolff sluit zich tegenover ORF aan bij die woorden. "Natuurlijk is de vrees over de haalbaarheid van deze kalender gerechtvaardigd. Australië is al uitgesteld, en omdat het een belangrijke race is, heeft men gekozen voor uitstel in plaats van afstel. In China zijn grote evenementen tot augustus verboden. We kunnen geen enkele invloed op deze ontwikkelingen uitoefenen. Daarom gaat het seizoen van start in Bahrein, we kennen het circuit en de locatie goed en dat maakt het makkelijker. Pas na de zomer zal sprake zijn van een enigszins normaal seizoen, denk ik."