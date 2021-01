Sponsor Singha Corporation blijft Alfa Romeo trouw voor 2021

Het team van Alfa Romeo kan ook komend seizoen rekenen op de steun van sponsor Singha Corporation. Sauber Motorsport, de organisatie achter de renstal waaraan Alfa Romeo de naam heeft verbonden, en Boon Rawd Brewery, het moederbedrijf van het Thaise biermerk Singha, hebben de sponsorovereenkomst verlengd voor 2021.

Het wordt het derde opeenvolgende jaar dat Alfa Romeo en Singha aan elkaar verbonden zijn. Het logo van het Thaise biermerk zal komend seizoen weer prominent te zien zijn op de nieuwe auto, de C41, en de overalls van coureurs Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi.

Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur: "In de snel veranderende wereld van de Formule 1 is het een goed teken als je een sponsor voor een derde jaar aan je weet te binden. Singha Corporation manifesteert zich sinds de komst als een ware vriend van het team en we zijn vastberaden om deze relatie eer aan te doen door positieve resultaten te behalen op de baan en daarnaast alles te geven om de activatie van de samenwerking verder te ontwikkelen."

Namens Boon Rawd Brewery vult Voravud Bhirombhakdi aan: "Het is fantastisch om onze nauwe samenwerking met Sauber Motorsport voort te zetten. We zijn al sinds 2010 actief in de Formule 1, maar in Alfa Romeo hebben we echt ons thuis in deze sport gevonden. Net als onze firma vindt deze renstal zijn oorsprong in een familiebedrijf. Sauber voelt ook nog echt als een grote familie en we zijn trots om daar onderdeel van uit te maken."