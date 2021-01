'Regels voor 2021 werpen de teams twee jaar terug in de tijd'

De reglementen voor komend seizoen hebben grotere consequenties voor de Formule 1-teams dan in eerste instantie gedacht. Die onthulling deed James Allison, technisch directeur van Mercedes, in een Youtube-video waarin hij de regels voor 2021 bespreekt. Op het eerste gezicht lijkt het alsof er weinig verandert, maar in feite gebeurt er veel meer dan aanvankelijk gedacht.

Allison legt uit: "Een ongewone maar intense winter. Er is alsnog veel veranderd. Er zijn vier vrij significante aerodynamische wijzigingen doorgevoerd. Om te beginnen is er een 'driehoek' uit de achterkant van de vloer geknipt. Als je het ziet, denk je: 'dat is niet zo groot'. Maar het scheelt ongeveer een seconde per ronde. Daarnaast zijn de vinnetjes bij brake ducts verdwenen. Kleine onderdelen, maar daar is ook veel performance mee gemoeid."

Daar bleef het niet bij. "De diffuser komt verder niet meer zo dicht bij de grond, wat ook veel downforce scheelt. Vooraan bij de vloer, bij de barge boards, zijn de opstaande randjes en gleufjes in de ban gedaan. Kijk er los naar en het lijkt niet veel, maar alles bij elkaar maakt dit de auto's een stuk minder snel", aldus Allison.

De teksten van Allison zouden erop kunnen duiden dat Mercedes zich een beetje verkeken heeft op de reglementswijzigingen. Al met al werpen de nieuwe regels voor 2021 de teams eigenlijk twee jaar terug in de tijd. "De auto’s zijn qua downforce teruggebracht tot het niveau van 2019", laat Allison weten.