Mercedes aast op zeges en kondigt grote updates aan

Het team van Mercedes is op een goede manier aan het nieuwe seizoen begonnen. Bij de Duitse renstal willen ze meer, en technisch directeur James Allison kondigt dan ook updates aan die goed zichtbaar zullen zijn voor de buitenwereld.

Het team van Mercedes profiteert van de goede vorm van George Russell en de geweldige start van Andrea Kimi Antonelli. Russell stond dit seizoen al meerdere keren op het podium, terwijl Antonelli in Miami liet zien dat hij vooral in de kwalificatiesessies goed voor de dag kan komen. Een race hebben ze nog niet gewonnen, en de achterstand op koploper McLaren is vrij fors.

Zichtbare updates

In Miami werden er al updates geïntroduceerd door Mercedes, maar er komt nog meer aan. In de Race Debrief op het YouTube-kanaal van Mercedes legt technisch directeur Allison dat uit: "We hebben al een aantal updates meegenomen. Deze updates waren niet per se enorm groot of heel erg sexy, maar ze kwamen wel in een gestaag tempo."

De updates waren lastig te zien, maar volgens Allison ligt dat anders bij de aanstaande verbeteringen: "Er zijn er een paar die bij de komende races duidelijker te zien zullen zijn voor de buitenwereld. En met een beetje geluk gaan die ook onze resultaten verbeteren."

Sneller worden op zondag

De nieuwe updates zijn volgens Allison vooral gericht op de prestaties in de races. Hij stelt dat Mercedes al 'behoorlijk sterk' is in de kwalificaties: "Op deze manier willen we ervoor zorgen dat we de belofte van onze zaterdagen op zondag waarmaken. En dat heeft alles te maken met het onder controle houden van de banden en ervoor zorgen dat de auto de snelheid die erin zit, kan benutten."

Mercedes staat momenteel tweede in het constructeurskampioenschap met 141 WK-punten. Hun achterstand op kampioenschapsleider McLaren bedraagt ruim honderd punten, want de Britse renstal heeft in de eerste zes raceweekenden van het seizoen al 246 WK-punten bij elkaar gereden.