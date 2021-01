Ergernis bij Helmut Marko: "Eensgezindheid plots ver te zoeken"

Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko vindt het bijzonder vervelend dat hij langer op een beslissing over de eventuele invoering van een engine freeze per 2022 moet wachten. De Formule 1 Commissie zou daar eigenlijk afgelopen maandag over stemmen, maar het orgaan schoof het besluit voor zich uit. Bij de volgende bijeenkomst op 11 februari moet er meer duidelijkheid komen.

Hoe langer het duurt, des te meer Red Bull Racing en Scuderia Alpha Tauri in het nauw gedreven raken. Het plan van Red Bull om de Honda-motoren in eigen beheer te nemen en daarmee na dit jaar verder te gaan valt of staat met de invoering van de engine freeze. Zonder bevriezing van de ontwikkeling van de motoren heeft het voor de Red Bull-teams geen zin om op eigen houtje de concurrentie aan te gaan.

Dat de stemming met twee weken is uitgesteld, wekte ergernis op bij Marko. "De eensgezindheid die er vrijdag nog was, was maandag plots ver te zoeken", ving Motorsport-Magazin.com op van de Red Bull-motorsportadviseur. "Er zijn meer gesprekken en onderhandelingen nodig."

De overige motorleveranciers Mercedes, Ferrari en Renault weten natuurlijk ook dat Red Bull er totaal niet bij gebaat is om het lang te laten duren. Met welke aandrijflijn een team rijdt, heeft immers grote gevolgen voor het ontwerp van een bolide. Marko vermoedt dan ook dat de concurrentie tijd aan het rekken is om Red Bull Racing een beetje dwars te zitten. "Dat is geen onlogische gedachte", antwoordde hij op de vraag of hij denkt dat er opzet in het spel is.

Ferrari

Een van de hete hangijzers in het overleg over een engine freeze is de timing van de introductie van een nieuwe motorformule. Ferrari wil best akkoord gaan met een bevriezing van de ontwikkeling van de motoren, maar hangt daar wel een voorwaarde aan vast. De nieuwe motorformule moet niet in 2026, maar in 2025 van kracht worden. Op dit moment is een bevriezing van de motorontwikkeling al reglementair vastgelegd voor 2023. Om dat een jaar naar voren te halen zoals Red Bull voor ogen heeft, moet ook de komst van een nieuwe motorformule versneld plaatsvinden, klinkt het vanuit Maranello.