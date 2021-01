Perez over het opnemen tegen 'mega snelle' Verstappen: "Een enorme uitdaging"

Max Verstappen zal in 2021 rijden met een nieuwe teamgenoot. Waar Alexander Albon de verwachtingen niet kon waarmaken, is de Red Bull-top ervan overtuigd dat Sergio Perez wél dichterbij Verstappen kan rijden om zodoende Mercedes uit te dagen.

Sergio Perez rijdt al sinds 2011 in de Formule 1, maar heeft nog nooit de mogelijkheid gehad om in een winnende wagen te rijden. Echter, de knotsgekke Grand Prix van Sakhir wist hij te winnen. Deze overwinning had hij nodig; voor zover het publiek wist had hij op dat moment nog geen zekerheid over waar hij het volgende seizoen zou rijden. Sebastian Vettel had immers zijn plek ingenomen bij het nieuwe Aston Martin Formule 1-team.

Sprekende tijdens de Talking Bull-podcast van Red Bull Racing, Perez heeft beaamd dat hij op zijn 'maximale potentiaal' zal rijden om het tegen Max op te nemen.

"In mijn optiek is Max één van de - of zelfs dé snelste coureur van het veld op dit moment', aldus Perez. "Ik vind het een enorme uitdaging, en dit zal erg spannend zijn. Je kan jezelf alleen maar écht met iemand vergelijken wanneer je in dezelfde auto zit. Na vijf races zal ik je vertellen hoe snel Max is, nu kan ik dat uiteraard nog niet met zekerheid zeggen. Wat ik wel weet is dat hij een 'mega snelle en getalenteerde' coureur is, en ik zal mijn maximale potentiaal moeten laten zien."

Perez zal slechts anderhalve dag de tijd hebben om de RB16B in levende lijve te proberen, aangezien de Formule 1 dit seizoen slechts drie dagen aan wintertests doet. Echter, de 30-jarige Mexicaan is reeds in Milton Keynes geweest om de Red Bull-simulator te rjiden.

"Ja, ik heb de auto gereden in de simulator, en ik moet toegeven dat het compleet anders is dan ik gewend ben", zo vertelt Perez verder. "Maar aan het einde van de dag is het een Formule 1-wagen, dus er moeten geen excuses komen", zo concludeert Sergio.