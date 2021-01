Albers: "Leg Mercedes maar uit dat Hamilton zo speciaal is"

Lewis Hamilton heeft met zijn gortige salariseisen zijn hand overspeeld. Dat denkt oud Formule 1-coureur Christijan Albers. De Nederlander laat in een podcast voor De Telegraaf zijn licht schijnen op de situatie van Hamilton, die nog altijd geen contract voor 2021 heeft. De invalbeurt van George Russell bij de Grand Prix van Sakhir is daar mede debet aan.

Althans, dat gevoel heeft Albers. "Probeer nou eens aan de directie van Daimler en Mercedes uit te leggen waarom Hamilton zo speciaal is, terwijl Russell zo kan presteren in een stoeltje waar hij eigenlijk niet in past. Ongetwijfeld heeft dat ervoor gezorgd dat Ola Kallenius (Daimler-baas, red.) zich nu achter de oren krabt. Als Lewis vier maanden geleden gewoon had bijgetekend, dan was dit nooit gebeurd. Dit is de keerzijde van het risico dat hij genomen heeft door om meer geld te vragen."

Max Verstappen

Een vertrek van Hamilton bij Mercedes zou een daverende verrassing zijn en bovendien het team opzadelen met een enorm probleem. Valtteri Bottas komt niet in de buurt van het niveau van de zevenvoudig wereldkampioen en Russell moet het allemaal nog maar laten zien. Scott Mitchell van The-Race.com oppert een andere optie: Max Verstappen. De Red Bull Racing-coureur is op dit moment de enige die zich kan meten met Hamilton.

"Max Verstappen is een van de sleutelfiguren op de transfermarkt in de hedendaagse Formule 1, dus het is interessant om te zien hoe hij hierin past, mocht het zover komen dat Hamilton weggaat bij Mercedes", aldus Mitchell. "Mercedes heeft hem eerder in het vizier gehad. Verstappen heeft wel een contract tot en met 2023 bij Red Bull Racing, maar die verbintenis bevat vast en zeker een aantal ontsnappingsclausules voor het geval dat de prestaties tegenvallen."

"Ik ben ervan overtuigd dat hij de ontwikkelingen op de voet volgt", vervolgt Mitchell. "En als je Mercedes bent en je twijfelt of Hamilton zijn lot aan je team gaat verbinden, dan is Verstappen degene die je zo snel mogelijk binnen wilt hengelen. Max is iemand die de kwaliteiten bezit om meerdere wereldtitels in de wacht te slepen zodra hij de juiste auto tot zijn beschikking heeft."