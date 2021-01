Voormalig Red Bull-pupil Sette Camara over Helmut Marko: ''Hij had wat aardiger kunnen zijn''

Voormalig reservecoureur en Red Bull-pupil Sergio Sette Camara is sinds dit jaar geen onderdeel meer van het Oostenrijkse juniorprogramma. Helmut Marko - die over de talenten ontfermt - besloot zijn contract niet te verlengen. In een livesessie op Youtube met f1ingeneral.com loofde de 22-jarige rijder de jeugdopleiding, maar vond wel dat de talentenscout op sommige momenten meer compassie had kunnen tonen voor zijn protegés.

''Helmut Marko is anders, zijn opleiding is de beste en je ziet de resultaten'', zei Sergio Sette Camara nadat hem iets werd gevraagd over de acedemie. ''Red Bull investeert veel in het programma en Helmut Marko doet het geweldig.'' Toch had de Braziliaan lichte kritiek over zijn aanpak. ''Helmut had misschien wat aardiger kunnen zijn tegenover zijn coureurs, maar het is gewoon zijn manier van werken. Het is niet wat ik zou doen, maar het werkt'', doelt de FE-coureur op de successen van Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en Max Verstappen.

De methodiek van Helmut Marko wordt omschreven als 'keihard' en 'meedogenloos', maar de topadviseur laat zijn talenten niet zomaar aan hun lot over na tegenvallende prrstaties. Pierre Gasly en Daniil Kvyat konden na hun degradatie zich herpakken bij het zusterteam, Brendon Hartley Alexander Albon werden weer teruggehaald, terwijl andere oud-gedienden opdoken in andere toonaangevende raceklasses. De Braziliaan springt daarom ook voor zijn oude werkgever in de bres: ''Als Helmut ziet dat je jezelf verbeterd, dan zal hij jouw een tweede kans geven, maar als je niet presteert, zal hij ook een goede keuze maken. Hij gaat altijd voor de beste coureur."

Ondanks dat de talentenscout soms orthodox te werk gaat, respecteert Sergio Sette Camara zijn werkwijze. ''Hij vraagt niet waarom het niet goed ging. Het is zijn manier van doen en ik begrijp dat.'' De 22-jarige coureur vertelde daarna over zijn verstandhouding met de Red Bull-adviseur: ''Helmut is een controversieel figuur. Telefoontjes waren altijd lastig om te begrijpen, omdat je nooit echt wist wat hij bedoelde. Hij is een taaie en gebruikte een telefoon waarop je hem alleen kon bellen. Tegen mij was altijd erg serieus."

Red Bull Racing staat erom bekend om jeugd de voorkeur te geven boven coureurs die niet uit de eigen gelederen komen. Voor dit seizoen is er met de komst van Sergio Perez een trend gebroken. De laatste keer dat de Oostenrijkse blikjesfirma een rijder van buitenaf contracteerde voor de hoofdmacht was voor het seizoen van 2007. Toen kwam Mark Webber over van Williams.