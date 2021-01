Red Bull Racing keurig op schema met de auto voor 2021

Het team van Red Bull Racing ligt volledig op schema met de ontwikkeling van de RB16B, de bolide waarmee de Oostenrijkse renstal komend seizoen Mercedes uit wil dagen. De werkgever van Max Verstappen en Sergio Perez ondervindt geen hinder van de geldende lockdown en andere maatregelen om het coronavirus onder de duim te krijgen in Groot-Brittannië.

Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko verklaarde aan Auto Motor und Sport: "De corona-problematiek speelt zich meer af in de omgeving van Londen. Onze fabriek ligt meer noordelijk. We liggen goed op schema, we kunnen gewoon produceren. We hebben het geluk dat Aston Martin is vertrokken, waardoor we ons in onze fabriek in Milton Keynes makkelijk aan de afstandsregels kunnen houden."

Het uitstel van de enige wintertest kwam Red Bull Racing wel goed uit. De Oostenrijkse renstal werkt altijd met een uiterst krap schema en nu hebben ze tien dagen extra de tijd. Marko vervolgt: "Het is wel fijn dat de productie hierdoor wat minder onder druk staat. We reizen straks met voldoende reserve-onderdelen af naar Bahrein."

Downforce

Op het circuit van Sakhir zal moeten blijken of de engineers van Red Bull Racing hun doelen hebben gehaald. Door verplichte ingrepen, opgelegd door de internationale autosportbond FIA, aan de achterzijde van de vloer verliezen de wagens een deel van hun neerwaartse druk. Hiermee komt de federatie tegemoet aan de wensen van bandenleverancier Pirelli, dat bang was dat de banden anders niet bestand zouden zijn tegen de krachten die vrijkomen.

Red Bull Racing schat dat ze daardoor zo'n 20 procent aan downforce zijn kwijtgeraakt, maar de doelstelling is om die verloren neerwaartse druk voor het begin van het nieuwe seizoen elders vandaan te halen. "Het doel is om het downforce-niveau van eind 2020 te bereiken voordat de nieuwe jaargang aanbreekt", aldus Marko.