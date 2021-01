Red Bull verwacht volgende week duidelijkheid van de FIA

Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko denkt dat de internationale autosportbond FIA uiterlijk volgende week een oordeel velt over het voorstel om de ontwikkeling van motoren te bevriezen na 2021. Voor Red Bull Racing en Scuderia Alpha Tauri een ontzettend belangrijke beslissing, aangezien Honda zich na dit jaar weer terugtrekt uit de Formule 1.

Red Bull wil wel verder gaan met de door Honda ontwikkelde krachtbron, maar ontbeert de financiële middelen en kennis om de complexe aandrijflijn door te ontwikkelen. Op die manier kan Red Bull Racing nooit de concurrentie aangaan met de andere topteams. Daarom hebben Marko en Red Bull gevraagd om de ontwikkeling van de motoren stil te leggen na dit jaar. Mercedes en Ferrari stemden reeds in, het is alleen nog wachten op de goedkeuring van Renault.

De tijd tikt echter rustig verder en er komt een punt dat knopen doorgehakt moeten worden. Dat moment is bijna aangebroken, stelt Marko tegenover Auto Motor und Sport. "We zijn in afwachting van het besluit van de FIA. We verwachten volgende week opheldering over de situatie met het oog op 2022. De huidige motoren hebben iedereen alleen maar op kosten gejaagd. Aangezien er gesproken wordt over het naar voren halen van een nieuwe motorformule naar 2025, heeft het geen zin meer om nog in de huidige krachtbronnen te investeren. Voor de Formule 1 zou het een logische keuze zijn om de ontwikkeling van de motoren te bevriezen."

Tussen Red Bull en Honda is alles reeds in kannen en kruiken. Marko: "Honda en wij hebben de benodigde afspraken al gemaakt. De timing is bepaald. Alles staat in de startblokken. Maar we kunnen pas het licht op groen zetten zodra we vanuit de FIA een geschreven bewijs ontvangen dat de ontwikkeling van de motoren na dit jaar stil komt te liggen."

Plan B

Red Bull heeft geen plan B voor het geval dat de FIA en overige motorleveranciers anders beslissen. Het is alles of niks, blijkt uit de woorden van Marko. "Mochten we er niet uit komen met de andere motorleveranciers en de FIA, dan zal Red Bull de aanwezigheid in de Formule 1 drastisch moeten heroverwegen. Dat is geen chantage, dat is gewoon hoe het is. Wij hebben geen plan B. Op basis van logica en de kosten is een bevriezing van de ontwikkeling de enige manier om verder te gaan met deze motoren."

"Dat is het allerbelangrijkste, dat we gezamenlijk besluiten om de ontwikkeling van deze krachtbronnen lam te leggen. Het zogenaamde veiligheidsnet met de regeling dat de motorleverancier met de minste klantenteams in moet kunnen springen om een team zonder motoren van motoren te voorzien, is een veel moeilijkere route. Als ze een bevriezing van de ontwikkeling van de motoren aankondigen, dan wordt het hele project een stuk makkelijker voor ons", aldus Marko.