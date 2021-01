Alfa Romeo presenteert 2021-wagen op 22 februari in Polen

Volgens berichten uit Spanje zal Alfa Romeo op 22 februari in Warschau, Polen, zijn wagen voor 2021 presenteren. De Spaanse tak van motorsport.com stelt dat 22 februari de datum zal zijn waarop Alfa Romeo ons voor het eerst hun auto laat zien waarmee het deel zal nemen in het kampioenschap van 2021.

De onthulling zal plaatsvinden in de Poolse stad Warschau, wat geen grote verrassing is gezien de titelsponsor van Alfa Romeo Orlen is, ook de hoofdsponsor van hun reservecoureur Robert Kubica in 2020.

Alfa Romeo is één van de weinige teams die naar verwachting haar auto voor 2021 zal presenteren vóór het begin van de wintertest, grotendeels vanwege de wereldwijde reisbeperkingen die van kracht zijn als gevolg van de coronapandemie.

Alfa Romeo hoopt dat hun auto uit 2021 een upgrade blijkt te zijn ten opzichte van de inspanningen van vorig jaar, zelfs ondanks dat de teams beperkt zijn in de veranderingen die ze tussen het vorige en nieuwe seizoen kunnen aanbrengen, als gevolg het bevriezen van de ontwikkelingen aan de chassis.

Financiële zaken

In 2020 scoorde Alfa Romeo slechts acht punten, een scherpe daling ten opzichte van het totaal van 57 in de campagne van 2019. Maar het feit dat het team de steun van Alfa Romeo voor 2021 behield, was een 'cruciale' factor op zich als het team opnieuw de Formule 1-ladder wil beklimmen.

"Dit is cruciaal voor ons", zei Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur. "Ik wil het niet hebben over de financiële kant van de zaak, hoewel het zeker een rol speelt. Maar het is ook de motivatie die een team krijgt en het feit dat je meer mensen kunt aantrekken en het bedrijf kunt laten ontwikkelen voor de toekomst. We hebben dit soort interne motivatie nodig.

"Het feit dat Alfa Romeo, de eerste wereldkampioen in de geschiedenis van F1, de samenwerking met ons wil uitbreiden, is niet alleen een beloning maar ook de volgende stap voor ons bedrijf."