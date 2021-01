Nikita Mazepin: "Mijn taak is om Mick Schumacher te verslaan"

Op weg naar zijn eerste seizoen in de F1 zegt Nikita Mazepin dat het zijn belangrijkste taak is om teamgenoot Mick Schumacher te overtreffen. Ondanks vele oproepen om hem te ontslaan na een video waarin hij een vrouw betast, wordt 2021 het debuutseizoen van de Rus in de sport terwijl hij voor Haas rijdt.

Het Amerikaanse team koos ervoor om alleen voor rookies te gaan en koppelde hem aan Formule 2-kampioen Schumacher in de overtuiging dat dit zijn 'one shot' in de F1 is, gefocust op het doen van zijn werk en het verslaan van de Duitser.

"Je weet dat wanneer je in de F1 komt er slechts één kans is, geloof ik. Het is nooit een afweging geweest hoe dat voor mij zou zijn. Ik kreeg deze kans om naar voren te komen. We besloten om die kans te nemen, ongeacht wat Guenther heeft gezegd, zou ik zeggen dat het mijn taak is om, zoals altijd, beter te presteren dan mijn teamgenoot en mijn best te doen."

"Dus de druk is er nog steeds op mijn schouders. Ik denk dat ik klaar ben voor de Formule 1 en ik wil het allereerst aan het team laten zien."