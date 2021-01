Rich Energy openbaart begin februari nieuwe Formule 1-plannen

Rich Energy-directeur William Storey heeft beloofd dat er begin februari meer duidelijkheid komt over zijn nieuwe Formule 1-plannen. De Britse zakenman kende een mislukt avontuur met Haas F1 Team in 2019, maar hij heeft nu een rentree aangekondigd.

Bij welk team en in welke hoedanigheid, daar blijft het voorlopig naar gissen. Maar Storey bezweert dat het niet om een publiciteitsstunt gaat, Rich Energy keert echt terug in de Formule 1. "Het team in kwestie zal het nieuws in de eerste week van februari officieel bekendmaken", aldus de Brit.

De sponsoring van Haas F1 Team draaide uit op een fiasco. Na een teleurstellende race in Oostenrijk kondigde Rich Energy pardoes aan de samenwerking met de Amerikaanse renstal per direct te beëindigen. Storey houdt nog altijd vol dat hij daar niets van af wist.

Er volgden de nodige schermutselingen binnen de rangen van de energiedrankenfabrikant. Haas F1 Team en Rich Energy gingen officieel pas in september 2019 uit elkaar. Nu zijn Storey en zijn merk kennelijk klaar voor een nieuw project in de Formule 1.