Over consistentie gesproken: Nico Rosberg kwalificeerde in 2016 niet lager dan tweede

Tot op heden is Nico Rosberg één van de weinige coureurs die Lewis Hamilton over een heel Formule 1-seizoen heeft weten te verslaan. In 2016 lukte Nico Rosberg het om wereldkampioen te worden in de Formule 1, waarna hij meteen met pensioen ging.

De Duitser had - ondanks het feit dat hij in een dominante auto reed - een erg sterk seizoen. Dat is deels te zien in hoe Rosberg kwalificeerde voor races. In het overzicht hieronder is te zien op welke plek elke coureur kwalificeerde per race. Één ding is al gauw duidelijk: Nico Rosberg startte elke race vanaf de eerste startrij.