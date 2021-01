Helmut Marko: "Wij zullen het coureurspaar vergelijken met Hamilton en Bottas"

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen krijgt komend seizoen een nieuwe teamgenoot. Zijn teamgenoot van vorig seizoen was niet goed genoeg. Red Bull besloot Sergio Perez binnen te halen en die naast Max Verstappen te zetten. Helmut Makro, die het besluit maakte, en Max Verstappen hebben nog geen idee hoe de samenwerking gaat verlopen.

Max Verstappen heeft geleerd van vader Jos dat je iedereen moet verslaan, als eerste je teamgenoot. De coureur zegt dan ook het volgende over de verwachting van het 2021-seizoen. "Uiteindelijk heb ik iedereen verslagen, en dat is goed. Zoals mijn vader altijd zegt, moet je je teamgenoot vernietigen. Je moet natuurlijk sneller zijn dan je teamgenoot. Ik weet dat Sergio op hetzelfde mikt. Ik denk dat dat goed is, want het is de enige manier om het team vooruit te helpen met beide auto's, zoals het geval was bij Red Bull met Daniel [Ricciardo]”, zo zegt de Nederlander.

Helmut aan het woord

Helmut Marko hoopt op een beter seizoen dan in 2020, maar weet niet goed wat hij moet verwachten van Perez. Marko praat opnieuw over de komst van Pérez naar het team. "Het gebrek aan consistentie was de doorslaggevende factor. Soms zat Albon binnen zes tienden van Verstappen en de andere keer weer dichterbij. Zo kun je geen wereldkampioenschap winnen tegen Mercedes. Prestaties, reactievermogen, rijeigenschappen en alles wat een goede coureur nodig heeft, dat moet gewoon goed zijn en dat zijn ze bij Perez.”

“We zullen pas weten hoe goed ons coureurspaar vergeleken wordt met Hamilton en Bottas als hij in onze auto stapt. Perez had in de tweede helft van vorig jaar was een sterke stijgende trend. Hij bevindt zich altijd in een goede positie en heeft altijd sterke races. Perez kon ook zijn waarde bewijzen tijdens het seizoen."

Sergio bevindt zich momenteel in Mexico en door de protocollen van Covid-19 in het Verenigd Koninkrijk zal het qua simulator moeilijk zijn om met Red Bull te beginnen. De Mexicaanse Grand Prix was meteen uitverkocht, toen bekend werd dat Perez naar Red Bull ging.