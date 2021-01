Hamilton roemt mentale kracht Bottas: "Hij verdient respect"

Mercedes-coureur Lewis Hamilton is in de bres gesprongen voor zijn teamgenoot Valtteri Bottas. De twee zijn al vier jaar stalgenoten, maar telkens is het Hamilton die de show steelt en Bottas die een bijrol vertolkt. Afgelopen seizoen kwam daar ook een soort van vernedering bij, met talent George Russell die eenmalig instapte en meteen op weg was om Bottas te verslaan.

Geklungel van Mercedes in de pitstraat voorkwam een totale blamage voor de Fin, maar de kritiek op Bottas was er na afloop niet minder om. Sowieso presteerde hij in de slotfase van het voorbije seizoen maar matig, Bottas leek rijp voor de sloop. De Fin werd echter gesteund door Mercedes en ook Hamilton neemt het nu voor hem op.

"Valtteri verdient respect", begint de zevenvoudig wereldkampioen. "Het is ook niet makkelijk om mijn teamgenoot te zijn, weet je? Maar Valtteri staat er elk weekend weer, met dezelfde mentaliteit en zonder te zeuren of te klagen. Hij legt de schuld nooit bij de auto, hij zoekt het steeds bij zichzelf. Ik ken geen andere coureur die dat doet. Mentaal is hij een van de sterkste rijders van het veld."

Bottas 2.0

In de media verschenen de voorbije jaren in de aanloop naar een nieuw seizoen telkens berichten dat Bottas zichzelf opnieuw uitgevonden had in een poging om Hamilton nu wel te verslaan, Bottas 2.0 of 3.0. De Fin weet zichzelf daadwerkelijk steeds te verbeteren en dwingt Hamilton daarmee om hetzelfde te doen, bezweert de Engelsman.

"Valtteri wordt elk jaar sterker. Ook ik heb de verhalen over Bottas 2.0 gelezen en elk jaar zie je hem de lat ook steeds hoger leggen. Als je naar het voorbije seizoen kijkt, dan waren de marges in de kwalificaties kleiner dan ooit. Het gat in de kwalificaties heeft hij al gedicht en dat maakte het erg uitdagend. Mijn consistentie heeft afgelopen jaar het verschil gemaakt, maar het zat echt heel dicht bij elkaar", aldus Hamilton.