Onderzoek crash Grosjean ook interessant voor IndyCar

De IndyCar Series wacht in spanning de resultaten van het onderzoek van de internationale autosportbond FIA naar de horrorcrash van Romain Grosjean in de Grand Prix van Bahrein af. Ook voor de Amerikaanse raceklasse valt er veel te leren van het ongeluk van de Haas F1-rijder op het circuit van Sakhir.

Veel autosportliefhebbers zullen de crash van Grosjean nog op het netvlies hebben staan. In de openingsronde in Bahrein dacht de Fransman in een gat te duiken, maar hij zag over het hoofd dat er iemand schuin rechts achter hem reed. Na een touché op zijn achterwiel dook de Haas F1-coureur rechtsaf, waarna zijn auto zich op grote snelheid in de vangrails boorde, door midden brak en in een vuurbal veranderde.

Een huiveringwekkend ongeval, maar Grosjean kan het gelukkig navertellen. Hij liep alleen wat brandwonden aan zijn handen op. Ook in Amerika hield men de adem in na deze crash, en de IndyCar-organisatie is benieuwd naar de bevindingen van de FIA. IndyCar-voorzitter Jaye Frye vertelde aan Racer.com: "We hebben allemaal gezien wat er met Romain Grosjean gebeurde en wat was de uitkomst? De uitkomst was waar we allemaal op hoopten, namelijk een nagenoeg ongedeerde coureur."

"Het was een enorme klapper, dus we kijken nu al naar dingen die we eventueel anders moeten doen. Zodra we het rapport met de bevindingen van de FIA krijgen, komen we meer te weten of we iets kunnen verbeteren aan bijvoorbeeld ons chassis, het bodywork of het aeroscreen. Onze systemen zijn anders dan in de Formule 1, maar er zijn ook voldoende raakvlakken. Vandaar dat we het resultaat van dit onderzoek zeker zullen meewegen."