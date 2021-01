Achterhoedeteams hoeven niet aan te kloppen bij Kevin Magnussen

De kans dat Kevin Magnussen in de toekomst terugkeert in de Formule 1 is klein, heel klein. De Deen is daar zelf mede debet aan. Want zelfs al zou een achterhoedeteam of middenmoter bij hem aankloppen om hem een stoeltje aan te bieden, dan nog zou hij weigeren. Magnussen heeft zich voorgenomen om voortaan alleen nog met het beste genoegen te nemen.

De Deen heeft genoeg van een rol als veldvulling. Een rentree behoort alleen tot de opties als een van de topteams een plekje voor hem inruimt. Magnussen deelde aan dr.dk mede over een mogelijke terugkeer: "Zeg nooit nooit. Dat heb ik van mijn vorige periode aan de zijlijn van de Formule 1 geleerd. Ik dacht toen ook dat alles verloren was en plots diende zich een mogelijkheid aan."

Hij vervolgt: "Maar ik sta er nu wel anders in. Als ik terug zou keren in de Formule 1, dan alleen bij een team dat me een auto kan geven die me in de gelegenheid stelt om mee te strijden om overwinningen en het kampioenschap. Dat heb ik de voorbije jaren erg gemist. Ik haal er geen voldoening meer uit om als veldvulling te fungeren."

Magnussen was de afgelopen jaren in dienst bij Haas F1 Team. Daarvoor reed hij voor Renault en McLaren.