Nikita Mazepin trekt zich niks aan van kritiek: "Ben eraan gewend"

Nikita Mazepin gaat niet gebukt onder de storm van kritiek die zijn aanstelling bij Haas F1 Team voor 2021 heeft teweeggebracht. De 21-jarige Rus debuteert komend seizoen op het hoogste niveau, maar hij heeft door de jaren heen een bedenkelijke reputatie opgebouwd. Op de baan is hij veelvuldig bestraft voor zijn manier van rijden, naast de baan werkte hij zich in de nesten door een vrouw te betasten.

Het zorgde ervoor dat niet alleen Mazepin, maar ook Haas F1 Team onder vuur kwam te liggen. Want hoe kan een Formule 1-team zo iemand een stoeltje geven? Zelfs sponsor Jack & Jones bemoeide zich ermee, terwijl ze komend seizoen niet eens meer aan de Amerikaanse renstal verbonden zijn. Haas F1 Team voelde zich door dit alles genoodzaakt om nogmaals te bevestigen dat de line-up voor 2021 bestaat uit Nikita Mazepin naast Mick Schumacher en dat daar niks aan verandert.

Mazepin beschouwt het allemaal als een storm in een glas water. Hij heeft zich verontschuldigd voor zijn wangedrag - een excuus dat hij later overigens weer van zijn social media-kanalen verwijderde - en vindt dat daarmee de kous af is. "Er zijn bepaalde redenen die niets te maken hebben met racen waardoor ik soms anders word behandeld", liet de Rus aan Match TV weten, mogelijk verwijzend naar zijn schatrijke vader Dmitry. "Ik ben eraan gewend en trek me er niks van aan."

Hij koestert geen hoge verwachtingen van zijn eerste seizoen in de Formule 1. Mazepin verwacht dat Haas F1 Team ook in 2021 in de achterhoede van het veld zal bivakkeren. "Waarschijnlijk kan ik met niemand het gevecht aangaan. Het is van belang om realistisch te blijven, we houden rekening met een moeilijk seizoen. Ik denk niet dat we ons met veel andere auto's kunnen meten."