Aston Martin F1 Team onthult livery voor 2021 in februari

Aston Martin heeft voor het eerst sinds de jaren zestig van de vorige eeuw weer een eigen Formule 1-team. Het Britse automerk is vanaf komend seizoen naamgever van de renstal die tot en met vorig jaar nog de naam Racing Point droeg. Bij een nieuwe naam horen ook nieuwe kleuren, zo zal eigenaar Lawrence Stroll gedacht hebben.

In de eerste media-uitingen van Aston Martin F1 Team overheerste de kleur groen. Dat zou kunnen betekenen dat afscheid wordt genomen van de roze livery die Racing Point de voorbije seizoenen onderscheidde van de overige teams, al is veel ook afhankelijk van wat eventuele sponsors willen. Aston Martin zal de definitieve kleurstelling in februari presenteren bij een evenement om het nieuwe tijdperk in te luiden.

De exacte datum van dat evenement is nog niet bekend. De nieuwe auto, die voortborduurt op de wagen van 2020, wordt op weer een ander moment gepresenteerd. Aston Martin onthult in februari alleen de nieuwe kleuren en stelt de nieuwe line-up bestaande uit Sebastian Vettel naast Lance Stroll even voor. Het evenement zal plaatsvinden in het hoofdkwartier van het Britse merk in Gaydon.