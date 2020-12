Latifi over vooruitgang Williams: "Per jaar is dat echt waanzinnig"

Het team van Williams kende in 2019, mede dankzij financiële obstakels als gevolg van een rampzalig 2018-seizoen, een seizoen waarin zij slechts één punt scoorden en meer dan een seconde langzamer waren dan de één na langzaamste auto van het veld. Dit jaar, echter, hebben zij flinke stappen gemaakt.

Williams rookie Nicholas Latifi is van mening dat de stappen in snelheid dat Williams in 2020 heeft gemaakt ten opzichte van het 2019-seizoen nog niet eerder vertoond zijn.

Hoewel het team uit Grove dit jaar helemaal geen punten scoorden, is het zichtbaar geworden dat het team een stuk meer competitief is. George Russell haalde Q2 tot negen keer toe, iets wat in 2019 geen één keer lukte. Ook wist het team vier keer een 11e plaats te scoren, en scoorden geen punten door eigen technische fouten.

"Het is buitengewoon, eigenlijk, de sprongen die we hebben weten te maken op bepaalde circuits", aldus Latifi. "Op Bahrain - de standaard layout - wist George 2,5 seconden sneller te gaan dan zijn eigen snelste tijd van 2019."

"Dat soort sprongen zijn nog niet eerder gezien in de Formule 1", zo vertelt George verder. "Als we nóg iets meer weten te vinden, kunnen we echt aansluiten bij het middenveld gevecht."

"We zullen vooruitgang blijven boeken, dat is iets wat zeker is. Ook al nemen de teams grote delen van de auto mee naar volgend jaar zullen we minder kunnen ontwikkelen dan we zouden willen, maar omdat er nog steeds fundamentele dingen aan de auto zijn die beter kunnen, zullen we vooruitgang blijven boeken", zo concludeert Latifi.