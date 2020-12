Marko schat deal met Honda op 90 procent

Red Bull is 90 procent dicht bij een deal om Honda-motoren te blijven gebruiken na het officiële vertrek van de Japanse fabrikant uit F1 in 2022. Het team dat eigendom is van de energiedrankjesfabrikant hoopt dat de andere fabrikanten instemmen met een bevriezing van de motorontwikkeling in 2022 die een overname door Red Bull van Honda's activiteiten levensvatbaar zou maken.

In gesprek met Servus TV zei Marko: "Dit is een moeilijk onderwerp, maar ik zou zeggen dat we voor 90 procent dicht bij een deal zitten. Honda helpt ons enorm, zodat Red Bull met technische assistentie kan blijven werken met hun krachtbron. Maar we moeten de ontwikkelingen stilzetten, aangezien dit het duurste onderdeel is en dat kunnen we ons niet veroorloven."

"Anders ziet alles er goed uit en kunnen we de deal misschien snel afronden. Ik verwacht de komende weken meer duidelijkheid te kunnen geven over 2022 en in het nieuwe jaar een deal te tekenen."

Red Bull wil titel winnen in 2021

Marko zei ook dat Red Bull en Honda allebei vastbesloten zijn om Mercedes eindelijk te verslaan naar de 2021-titel. "We hebben onze lessen geleerd en er zijn nu geen excuses meer", zei de Oostenrijker. "De motor zal aanzienlijk presteren, alles wat Honda tot nu toe heeft beloofd, is uitgekomen. Wat de auto betreft zal de technologie niet veel veranderen, maar het totale pakket is in de loop van het jaar goed ontwikkeld."