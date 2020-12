Helmut Marko onder de indruk van ongelooflijke inhaalacties Tsunoda

Helmut Marko heeft de inhaalacties van AlphaTauri's nieuwe coureur Yuki Tsunoda geprezen. De 20-jarige Japanner maakt volgend jaar zijn debuut in de Formule 1 voor het Italiaanse team, waarvan Red Bull eigenaar is. Ook is Marko enthousiast over de aanvallende stijl van de door Honda gesteunde coureur, die deze week zei: "Ik ben ervan overtuigd dat mensen die me zien rijden er onder de indruk van zullen zijn."

"Ik ben een rookie, dus voor de eerste helft van het seizoen wil ik mijn aanvallende stijl verdubbelen en zo ver mogelijk gaan, zelfs als ik fouten maak", voegde hij eraan toe.

Nekspieren trainen

De 1 meter 60 lange Japanner geeft echter toe dat de eerste stap voor hem is op het niveau van de Formule 1 te komen, nadat hij zich na zijn test in Abu Dhabi realiseerde hoe moeilijk de wagens zijn om te besturen: "Aan het eind van de dag, als ik mijn hoofd niet tegen de hoofdsteun legde, kon ik hem niet eens optillen. Ik zal mijn nekspieren moeten versterken om volgend seizoen te kunnen concurreren."