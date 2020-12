Mick Schumacher met knipoog over zijn snelheid: ''Mijn geheim? Dat is mijn auto!''

Het spectaculaire Formule 2-seizoen kwam twee weken geleden tot een einde met Mick Schumacher als de nieuwe kampioen. De Duitser zien we in 2021 schitteren bij het F1-team van Haas. De 20-jarige coureur kennen we vooral van zijn laatste jaren, maar over de in Zwitserland geboren Mick Schumacher is meer te vertellen.

De zoon van racelegende Michael Schumacher startte zijn loopbaan in de karts - net als vele anderen die hun F1-droom najoegen. Zijn carrière begon in Spanje in een opleidingsklasse. "Elke rijder had hetzelfde racepak, dezelfde handschoenen, dezelfde schoenen... ...en dezelfde kart. Het was een unieke serie waarbij iedereen reed met hetzelfde materiaal en waarbij iedereen kon kennismaken met de racesport. Ik wist dat het mij eerste race was, maar ik herinner mij er niet veel van. Volgens behaalde ik de top acht, of iets in die richting. Ik weet het niet zeker. Ik wist wel dat het niet de eerste ronde van het kampioenschap was. De andere jongens hadden al vaker meegedaan. Ik was net nieuw, en ik heb het niet eens zo slecht gedaan."



Bij Mick Schumacher zat het tempo meteen op goed niveau. Volgens de Duitser is er geen speciale truc om de snelste van allemaal te worden. "Het is erg persoonlijk, iedereen heeft zijn eigen manier van omgaan met de wagen. Iedereen heeft zijn voorkeuren op het gebied van racen. Iedereen moet zijn eigen weg vinden om snel te zijn." De 20-jarige Formule 2-kampioen kent wel één belangrijk ingrediënt voor succes. "Mijn geheim, dat is mijn auto, maar dat zou voor anderen precies hetzelfde zijn."



In zijn prille carrière heeft de aanstaande Formule 1-debutant al de nodige titels en bokalen mee mogen nemen naar huis. Over zijn beste prestatie hoeft de 20-jarige Duitser niet veel na te denken "Ik zou zeggen dat vanaf de F3 tot nu de meeste succesvolle periode is geweest." Met de titel op zak werd dat duidelijk onderstreept.



In het vreemde F2-seizoen van 2020 genoot de Duitser enorm van het rijden op zijn favoriete Spa-Francorchamps, maar een uitstap naar Macau had niet misstaan. "Daar is het leukst om op te racen. Het is een gek circuit. Mijn eerste ervaring was in 2018, maar eigenlijk was ik er al twee keer geweest, 2017 en 2018. Het was een waanzinnig evenement." Dit jaar werd er geen wedstrijd in Macau georganiseerd vanwege de pandemie.



Volgend jaar zal Mick Schumacher in de voetsporen treden van zijn legendarische vader. De jongeling heeft alleen bewondering voor hem. "Omdat hij de beste is, erg simpel."

Of de Duitser zijn vaders successen zal evenaren, is afwachten, maar een eerste stap is gezet met een F1-contract op zak.