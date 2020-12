Lewis Hamilton verloor 6 kilo aan gewicht door coronabesmetting

De Formule 1 heeft het seizoen 2020 relatief goed af weten te ronden. De start werd noodgedwongen drie maanden uitgesteld, maar uiteindelijk konden alle 17 races die op de aangepaste kalender stonden, verreden worden. Enkele teamleden en circuit personeelsleden waren besmet, maar slechts drie coureurs moesten races missen. Sergio Perez, zijn teamgenoot Lance Stroll en uiteindelijk ook zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton liepen een coronabesmetting op.

Hamilton miste de Grand Prix van Skahir, nadat hij het wereldkampioenschap had gewonnen, maar stond een week later weer op de grid. De Britse coureur was bij zijn terugkeer echter nog niet helemaal fit. "Ik ben de afgelopen twee maanden 6 kilo afgevallen, waarvan ik er 4 verloor toen ik corona kreeg. Ik heb erg veel spiermassa verloren."

Op een door Hamilton geplaatste foto is hij te zien in de sportschool. "Ik begin nu op het dieptepunt in mijn kracht, dat is niet leuk, maar ik ben vastbesloten om in mijn kracht terug te krijgen en weer honderd procent te zijn. Wie mooi wil zijn moet pijn lijden."