Binotto: "Mick Schumacher rijdt minimaal twee jaar bij Haas"

Mick Schumacher krijgt volgens Ferrari-teambaas Mattia Binotto minstens twee jaar om zich bij Haas te ontwikkelen. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael debuteert volgend jaar in de F1 bij het Amerikaanse team, 30 jaar nadat zijn vader debuteerde in de koningsklasse.

De baas bij Ferrari, Mattia Binotto, denkt dat de start het meest lastige voor de jonge Schumacher zal worden: "Ik denk dat het bij de start erg moeilijk voor hem zal zijn. Als je kijkt naar zijn eerdere optredens in de Formule 2 en Formule 3, dan kun je zien dat hij zijn beste seizoen had in het tweede jaar en niet in het eerste."

Tegelijkertijd komen Ferrari en Haas duidelijk dichter bij elkaar in hun samenwerking, met Ferrari-ontwerper Simone Resta om voor het kleine Amerikaanse team te werken, aangezien hij wordt gehuurd.

Binotto sluit ook een toekomst in het rood niet uit voor de 21-jarige Schumacher. "Ik denk dat Mick in het eerste jaar leert en vervolgens toepast wat hij in het tweede jaar heeft geleerd. Vooral in de tweede helft van het tweede jaar is hij erg sterk", zei Binotto.

"Daarom is het belangrijk dat hij er twee jaar blijft."

Wat betreft de mogelijkheid van een Ferrari-racestoel voor de nieuwe Formule 2-kampioen, zei Binotto: "De Ferrari-academie is niet opgericht om Formule 1-coureurs op te leiden, maar om Formule 1-coureurs op te leiden voor Ferrari."