Van der Garde over Perez: "In kwalificatie geen kans tegen Max"

Sergio Perez zal volgend jaar plaats nemen naast Max Verstappen bij het team van Red Bull Racing. De top van het team uit Milton Keynes heeft de data van afgelopen seizoen goed geanalyseerd, en is van mening dat de Mexicaan sneller in de RB16B zou kunnen gaan dan Alexander Albon. Van der Garde, oud Formule 1-coureur, is, echter, van mening dat hij geen kans maakt tegen Max Verstappen als het gaan om snelheid over één ronde.

Giedo van der Garde reed samen met Sergio Perez voor het zelfde team in de GP2. Hij kent dus als geen ander zijn kwaliteiten. "Met zijn racesnelheid kan hij veel strategische waarde toevoegen voor Red Bull Racing", zo vertelt Giedo. "Daarbuiten heeft Max ook gewoon een teamgenoot nodig die hem scherp houdt."

Giedo van der Garde weet niet precies hoe de competitieve rangorde zal zijn binnen het team van Red Bull. "Ik denk dat Max wel scherp wordt gehouden door Sergio Perez. Voor races geldt dit sowieso, maar onder normale omstandigheden niet tijdens de kwalificatie", zo legt Giedo uit. "Ik denk niet dat hij even snel is als Max, maar hij zal heus dichtbij zitten", aldus van der Garde.

"Afgelopen jaar moest Max het altijd alleen doen- het was twee tegen één. Met Perez aan boord, kunnen ze wat meer tactisch omgaan wat betreft race-strategieën", zo concludeert van der Garde.