Bottas over Perez bij Red Bull: "De competitie is sterker geworden"

Gisteren vond het FIA Prize giving evenement plaats in Genève, waar, onder andere, de top 3-coureurs van een seizoen hun prijs uitgereikt krijgen. Natuurlijk werden er ook wat vragen afgenomen, en die vragen gaan vaak ook over het seizoen wat daarop volgt. Zo werd er aan Bottas gevraagd hoe hij er over dacht dat Sergio Perez volgend jaar bij Red Bull Racing rijdt.

Naar eerste indruk lijkt het er op dat Bottas oprecht blij is voor de ex-Racing Point coureur uit Mexico. "Ik ben erg blij voor hem", zo vertelt Bottas. "Het is een sterke coureur die plaats gaat nemen in een erg sterk team."

"Hij verdient het echt", zo vertelt Bottas verder, die zeker doorheeft dat Red Bull Racing hiermee een stap heeft gezet in de goede richting. "Als gevolg daarvan is onze competitie wel sterker geworden. Dat is nog gebaseerd op veel speculatie, maar het zal zeker interessant zijn om te zien hoe Sergio zich zal ontwikkelen binnen het team", zo concludeert de Fin.