Verstappen over toekomstige teamgenoot Perez: "Ik heb het contract zelf met hem getekend"

Max Verstappen zal, volgend seizoen, voor het eerst in zijn Formule 1-carrière een teamgenoot hebben die niet afkomstig is uit het Red Bull Junior programma. In 2021 zal Sergio perez het stoeltje overnemen van Alexander Albon, en zal een contract hebben voor één jaar.

Max Verstappen is goedgezind over de Mexicaan. "Sergio is een goede gozer", zo is Max van mening. "Hij is intelligent en hij weet als geen ander hoe die met banden om moet gaan - dat zal echt een verschil gaan maken", zo vertelt Max vol lof.

Ook is Max van mening dat een voor zover bekend snelle coureur bij het team geen effect zal hebben op zijn eigen manier van besturen. "Tijdens de Grand Prix-weekenden dat we wél competitief waren, kon Mercedes altijd één auto gebruiken om ons te dekken - we hebben er echt twee nodig als we competitief willen zijn voor de overwinning", zo legt Max uit. "Ik hoop dat we elkaar tot het uiterste kunnen drijven."

Zoals altijd is Max ook in voor een geintje en legt uit dat hij aanwezig was toen het contract van Perez werd getekend. "Ik was degene die met hem het contract heeft getekend, en uiteraard heb ik het salaris aan de lage kant gehouden", zo grapt Verstappen.

Op een wat serieuzere toon gaat de Nederlander verder over hoe de gesprekken er uit hebben gezien, en of ook hij daar onderdeel van was. "Uiteraard zijn er gesprekken met mij geweest", zo legt Verstappen uit. "Maar uiteindelijk lag de beslissing bij Helmut Marko, Christian Horner en Dietrich Mateschitz. Ook vind ik het fijn dat Alex (Albon) nog steeds onderdeel is van het team", zo concludeert Verstappen.